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суббота, 04 сентября 2021 06:35

В США рассекретят часть расследований терактов 11 сентября

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В США рассекретят часть расследований терактов 11 сентября
Байден хочет рассекретить расследование событий 11 сентября. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ о том, чтобы рассекретить часть документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года.

Это документы, которые являются частью расследования ФБР, сообщили на сайте Белого дома.

Байден напомнил о том, что обещание рассекретить документы по террористических атаках на США 11 сентября 2001 давал еще во время президентской кампании.

"Мы приближаемся к 20-й годовщине этого трагического дня и я выполняю это обещание. Я подписал указ, который предусматривает, что Министерство юстиции и другие соответствующие ведомства должны контролировать процесс рассекречивания документов, связанных с расследованием Федерального бюро расследований (ФБР) 11 сентября. Генеральный прокурор должен опубликовать рассекреченные документы в течение шести месяцев", - заявил Байден.

"В течение 20 лет дети росли без родителей, а родители страдали без детей. Мужчинам и женщинам пришлось искать путь вперед без близких. Братья и сестры, дяди и тети, близкие и родные праздновали те или иные события, вспоминая о тех, кого нет рядом, с пустотой в сердце", - напомнил Байден.

7 августа родственники погибших в результате трагедии 11 сентября перед 20-й годовщиной обратились к президенту США Джо Байдена с требованием не принимать участия в акциях памяти, если он не рассекретит документы об обстоятельствах терактов. Соответствующее письмо подписали 1800 человек.

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11 сентября 2001 года в США через несколько терактов погибли 2977 человек. Ответственность за теракты взяли на себя представители террористической организации Аль-Каида. Исполнителями были 19 человек, из них 15 - подданные Саудовской Аравии.

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