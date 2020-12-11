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пятница, 11 декабря 2020 22:14

SpaceX отменила запуск спутника за пол минуты до старта

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SpaceX отменила запуск спутника за пол минуты до старта
О причинах отмены запуска не сообщается. Фото: Тwitter

В SpaceX отменили запуск ракеты Falcon 9, планировавшийся в пятницу для вывода на геостационарную орбиту американского спутника радиовещания Sirius SXM-7:

Соответствующее решение приняли за пол минуты до старта. Об этом SpaceX сообщила на своей странице в Тwitter.

"Отказались от попытки сегодняшнего запуска, чтобы осуществить дополнительные проверки наземной системы; команды закончат работу не раньше воскресенья, 13 декабря, перед следующей попыткой запуска SXM-7", - сказано в сообщении.

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Причины отмены запуска не называются.

Запуск планировали осуществить в 12:55 по времени Восточного побережья США (в 20:55 по киевскому времени) с 40-го стартового комплекса авиабазы ​​США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Задачей спутника SXM-7 нью-йоркской компании Sirius XM Holdings Inc., масса которого достигает 7 тонн, является предоставление услуг спутниковой радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне.

Срок службы спутника рассчитан на 15 лет. Он дополнит группу спутников Sirius XM, формирование которой началось в 2008 году. Сейчас она состоит из 5 аппаратов на геостационарной орбите высотой около 35,8 тыс. км.

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