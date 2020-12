SpaceX отменила запуск спутника за пол минуты до старта

В SpaceX отменили запуск ракеты Falcon 9, планировавшийся в пятницу для вывода на геостационарную орбиту американского спутника радиовещания Sirius SXM-7:

Соответствующее решение приняли за пол минуты до старта. Об этом SpaceX сообщила на своей странице в Тwitter.

"Отказались от попытки сегодняшнего запуска, чтобы осуществить дополнительные проверки наземной системы; команды закончат работу не раньше воскресенья, 13 декабря, перед следующей попыткой запуска SXM-7", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США запустили в космос спутник разведки

Причины отмены запуска не называются.

Запуск планировали осуществить в 12:55 по времени Восточного побережья США (в 20:55 по киевскому времени) с 40-го стартового комплекса авиабазы ​​США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Standing down from today's launch attempt to perform additional ground system checkouts; teams are working toward no earlier than Sunday, December 13 for next launch attempt of SXM-7