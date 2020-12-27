SpaceX начинает предстартовые испытания корабля для полетов на Марс

Компания SpaceX начинает предстартовые испытания прототипа многоразового корабля Starship.
Компания завершила установку 9-го прототипа межпланетного корабля. Об этом свидетельствует трансляция с космодрома в поселке Бока Чика в штате Техас.
После завершения предстартовых испытаний аппарат тестировать в режиме полета. Так, в компании хотят получить больше информации для дальнейших испытаний, чтобы впоследствии достичь прототипом этого корабля земной орбиты.
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По словам Илона Маска, чтобы избежать взрыва во время приземления, как это случилось с прошлым прототипом, новый аппарат несколько изменили.
The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 27th December pic.twitter.com/mUF0zBJo5V— Brendan (@brendan2908) December 26, 2020
Отправку беспилотной миссии на Луну анонсировала власти Объединенных Арабских Эмиратов. Ее планируют осуществить 2024 года.
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