Сожгли всю одежду: пострадавшие от взрыва в Архангельске получили дозу радиации

Взрыв в Архангельске: пострадавшие получили дозу радиации. Фото с открытых источников.

При взрыве в Северодвинске погибли несколько человек (от 2 до 3), пострадали 15. Из них 6 - в тяжелом состоянии.

Сразу после взрыва этих шестерых отправили в Москву самолетами санавиации. Их должны направить в государственный биофизический центр имени Бурназяна.

"У пострадавших - два диагноза. Первый - очевидный: тяжелые взрывные травмы, такие ранения человек получает, находясь вблизи от места сильного взрыва. Но у них есть и второй диагноз: радиационное облучение", - сообщает телеграмм канал Baza.

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По словам источников издания в Минобороны РФ, всю одежда раненых сожгли сразу после госпитализации. Так же поступили и с костюмами химзащиты и одеждой врачей, которые первыми оказывали помощь пострадавшим.

"Водители реанимобилей одеты в костюмы химзащиты, а машины - обмотаны пленкой", - добавили в сообщении.

"Минобороны России отчиталось, что на полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и пожар. По данным ведомства, травмы получили шесть военнослужащих и представителей предприятия-разработчика", - информирует российское издание "Сноб".

В Архангельской области, Россия, произошел взрыв на территории военной части. По сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Ненокса.