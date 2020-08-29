Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции

В Швеции беспорядки после антиисламской акции. Фото: скрин SVT.

В шведском городе Мальме начались беспорядки после акции с сожжением мусульманской священной книги Коран.

В результате, правоохранители задержали около 20 человек, передает шведський телеканал SVT.

Беспорядки начались в пятницу вечером, 28 августа. Участники акции поджигали салюты и петарды, бросались камнями и поджигали автомобильные шины с мусором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиянин готовил масштабную кибератаку на Tesla

Силовики пытались подавить беспорядки. Это удалось сделать в 4.00 утра в субботу.

В результате столкновений повредили несколько полицейских машин и одну спасательной службы. Сгорели несколько автомобилей местных жителей. И полиция еще не подтвердила, связаны ли эти инциденты с беспорядками.

Беспорядки - реакция на акцию шведского уличного художника Дэна Пака. Он собирался провести в городе антиисламскую акцию, на которой планировал сжечь Коран, завернутый в бекон. Власти запретили проводить акцию по соображениям безопасности. В результате ее все равно организовали члены датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс". Сожжении Корана они сняли на видео, которое распространили в социальных сетях.