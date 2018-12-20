Создали виски для любителей выпить за рулем

Французский стартап Arkay выпустил безалкогольный виски. Напиток можно пить за рулем. Фото - sivpost.com

Французский стартап Arkay выпустил безалкогольный виски. Напиток можно пить за рулем.

Бутылка безалкогольного напитка обойдется в $40. Для любителей выпить за рулем делают порции поменьше, стоимостью $15, пишет sivpost.com.

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"Напиток абсолютно безвреден", - отмечает издание.

Также сообщается, что напиток можно смешивать с содовой. В таких же пропорциях, как и обычный виски. А сходство вкуса с алкогольным виски почти идентична.

В Канаде, в одной из лабораторий Онтарио, специалисты создали новый вид пива. Его сделали из конопли. Разработчики утверждают, что это безалкогольный и безглютеновый напиток с ярко выраженным психотропным действием.