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понедельник, 08 октября 2018 15:29

Советские солдаты были инструментом порабощения поляков - МИД Польши

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Советские солдаты были инструментом порабощения поляков - МИД Польши
"Европа вся фашистская! Ее надо не защищать, а зачищать "- написали гневные комментарии российские пользователи.

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал военных СССР не стоящими того, чтобы ставить им памятники. Напротив, он заявил о дальнейшем сносе памятников советским солдатам на территории Польши.

"Россияне ждут от нас благодарности за то, что они нас освободили. Но советские солдаты были инструментом порабощения поляков", - цитируют его слова местные СМИ, пишет Оbozrevatel.

Такая позиция польского МИД вызвала возмущение у российских пользователей.

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"А наш МИД не собирается разорвать с ними все отношения?", "Сталин спас поляков от газовых камер", "Хохол, пшек... неблагодарные мерзавцы", "Больше не просите у нас помощи, потому что всякому терпению есть грань", "Сталин победил врага и пошел освобождать другие страны. Он поступил по-человечески. Это его ошибка", "Европа вся фашистских! Ее надо не защищать, а зачищать"- написали гневные комментарии российские пользователи.

Российские хакеры атаковали электронные сети министерства иностранных дел Чехии. Атаки на чешское МИД оказались гораздо масштабнее, чем считалось ранее.

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