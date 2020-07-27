Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавируса

Роберт О'Брайен выполняет свои рабочие обязанности удаленно. Фото: Reuters

Советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусной инфекцией.

Это произошло после семейного мероприятия. Об этом сообщает издание Bloomberg в понедельник, 27 июля.

Как отмечается, помощник Трампа не является в своем офисе с конца прошлой недели. Однако, он продолжает выполнять свои рабочие обязанности удаленно.

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Информация о том, когда Роберт О'Брайен раз контактировал с президентом - не сообщается.

В мире от начала пандемии зарегистрировано 16,2 млн случаев заражения коронавирусом, а число смертей превысило 648 тыс. Только в США было зарегистрировано более 4,2 млн случаев инфицирования и 146 935 смертей.

В связи с ускорением пандемии коронавируса во Всемирной организации здравоохранения экстренно созывают комиссию.