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среда, 29 сентября 2021 10:03

Сотрудники ВОЗ изнасиловали более 50 женщин в Конго во время вспышки Эболы

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Сотрудники ВОЗ изнасиловали более 50 женщин в Конго во время вспышки Эболы
29 пострадавших забеременели. Фото: pixabay.com

Сотрудников Всемирной организации здравоохранения, помогавшие бороться со вспышкой вируса Эбола в Демократической Республике Конго в 2018-2020 годах, признали причастными к ряду сексуальных преступлений.

Более 50 женщин в Конго заявили о сексуальных домогательствах, доложили 28 сентября представители независимой расследовательской комиссии при ВОЗ во время пресс-конференции. 29 пострадавших забеременели. Большинство заставили сделать аборт.

"Расследование выявило 83 причастных к домогательствам. Из них 21 человек сотрудничал с ВООЗ. Пострадавших женщин спаивали, после чего втайне забирали в больницы, где заставляли заниматься сексом. Некоторых сотрудниц гуманитарных миссий в Конго также домогались и насиловали, угрожая лишить работы или оплаты", - говорится в сообщении.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус публично извинился перед жертвами домогательств. Виновным, чьи личности установили, навсегда запретили сотрудничество с организацией. С четырьмя сотрудниками досрочно прекратили договоры.

Последняя вспышка лихорадки в Конго привела к смерти более 2,2 тыс. человек.

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Американского певца 54-летнего Роберта Келли, более известного как R. Kelly, признали виновным в организации схемы сексуального насилия над женщинами и детьми. Для этого он использовал звездный статус. Схема действовала 20 лет.

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