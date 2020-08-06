Сотрудники Uber будут работать удаленно не менее года

Сотрудникам Uber разрешили работать из дома до июня 2021 года.
Чтобы организовать офис дома, компания выплатит каждому по $500, пишет Business Insider.
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Персонал сможет работать удаленно, ведь у него гибкий график работы.
В компании объясняют, что сотрудники смогут вернуться в офисы еще до июня следующего года, если те откроют раньше.
Решение о продлении сроков удаленной работы могут принять весной 2021 года.
Uber Technologies заявила о сокращении штата сотрудников. Работу потеряют 3,7 тыс. человек отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров. В то же время им выплатят помощь на общую сумму в размере $20 млн.
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