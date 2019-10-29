Сотрудники Facebook выступили против политики компании

Сотрудники Facebook написали письмо главе компании. Фото: из открытых источников

Сотни сотрудников Facebook отправили главе компании Марку Цукербергу письмо, осуждая решение Facebook позволить политикам размещать любые заявления, даже ложные.

"Facebook - это место, где мы можем обсуждать и делиться различными мыслями и выражать свои взгляды. Вот что делает наше приложение и технологии значимыми для людей во всем мире", - утверждают подписанты обращения, об этом сообщает The New York Times.

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"Мы обращаемся к вам, руководителей этой компании, потому что мы обеспокоены возможной отменой больших успехов, достигнутые нашими группами разработчиков за последние 2 года. Мы работаем здесь, потому что нам небезразлично, потому что мы знаем, что даже наш самый маленький выбор влияет на сообщества в поразительном масштабе", - написали сотрудники.

"Дезинформация затрагивает всех нас. Наша текущая политика по проверке политических постов является угрозой того, за что выступает FB. Мы решительно возражаем против этой политики в ее нынешнем виде. Она не защищает голоса, и позволяет политикам использовать нашу платформу, ориентируясь на людей, которые считают, что контент, публикуемой политическими деятелями, заслуживает доверия", - говорится в письме.

Социальная сеть Facebook согласилась передавать информацию о пользователях, призывающих к разжиганию ненависти. Необходимые данные будут передавать французским судам.