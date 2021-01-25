Сотрудник ОМОНа, который ударил на акции протеста женщину, принес ей цветы

Омоновец, который ударил ногой в живот 53-летнюю Маргариту Юдину во время акции протеста в Санкт-Петербурге, попросил у нее прощения.
Мужчина принес ей в больницу цветы, пишет Тelegram канал "Mash на Мойке".
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"Простите меня. За пять минут до этого залили газом, у меня запотело унесло, я не видел, что происходит", - сказал мужчина.
По словам мужчины, он пережил личную трагедию.
"Не волнуйтесь. Все живы, он, цветочки хороши, хризантемочки". Ладно, ничего страшного ", - сказала Маргарита Юдина.
Омоновец признался, что эта ситуация стала для него шоком.
В Санкт-Петербурге сотрудник ОМОНа ударил пожилую женщину ногой в живот. Трое сотрудников ОМОНа вели задержанного парня улице, держа его за руки. К ним подошла прохожая и спросила, зачем они его задерживают. В ответ правоохранитель силой ударил пожилую женщину в живот, после чего она упала на асфальт и начала кричать.
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