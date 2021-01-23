Протестная Россия: сотрудник ОМОНа ударил женщину ногой в живот

В Петербурге сотрудник ОМОНа ударил пожилую женщину ногой в живот. Фото: "Фонтанка"

В Санкт-Петербурге сотрудник ОМОНа ударил пожилую женщину ногой в живот.

Трое сотрудников ОМОНа вели задержанного парня улице, держа его за руки. К ним подошла прохожая и спросила, зачем они его задерживают. В ответ правоохранитель силой ударил пожилую женщину в живот, после чего она упала на асфальт и начала кричать, сообщает "Фонтанка".

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Пострадавшую отвели в медпункт на Московском вокзале, по данным "МБХ медиа".

Митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального проходят более чем в 60 российских городах. На Пушкинской площади в Москве сотрудники полиции жестко задержали ребенка. На вид мальчику лет 10.