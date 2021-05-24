"Сотрудничаю со следствием. Даю показания" - появилось видео с основателем NEXTA

Видео появилось в понедельник.

Появилось видео с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, который был задержан при принудительной посадке рейса Ryanair в Минске.

Это первое обнародованное видео после его задержания накануне. Оно длится менее 30 секунд, обнародовано белорусским провластным Telegram-каналом "Жёлтые сливы".

Оппозиционер говорит, что "продолжает сотрудничать со следствием" и "дает показания" по организации протестов в Минске. Также Протасевич утверждает, что у него нет никаких проблем со здоровьем.

"Сейчас я нахожусь в СИЗО №1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с любыми другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю показания по факту организации массовых беспорядков в Минске", - говорит на видео Протасевич.

Білоруський провладний телеграм-канал оприлюднив відео зі співзасновником NEXTA Романом Протасевичем — на ньому він каже, що не має проблем зі здоров'ям pic.twitter.com/7iaOshlxTR — hromadske (@HromadskeUA) May 24, 2021

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В прошлом году служба NEXTA и ее каналы были объявлены "экстремистскими", а впоследствии запрещены службами безопасности в Беларуси в рамках жестокого подавления властями мирных протестов после сфальсифицированных результатов президентских выборов в августе прошлого года. Романа Протасевича признали политическим заключенным.