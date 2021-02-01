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понедельник, 01 февраля 2021 17:33

Состояния российских миллиардеров продолжают расти на фоне обнищания народа

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Состояния российских миллиардеров продолжают расти на фоне обнищания народа
Состояние Владимира Потанина за январь выросли на $ 704 млн. Фото: kommersant

В январе 2021 года российские миллиардеры увеличили свое состояние на $1,37 млрд.

Такие данные опубликовали в "Индекс миллиардеров", который ведет издание Bloomberg.

В рейтинг включены сведения о 500 самых богатых людей планеты.

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Активы основного владельца компании "Норникель" Владимира Потанина выросли на $704 млн, его общий капитал составляет $30,7 млрд.

Главный акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с начала года заработал $358 млн. На его счетах $24,2 млрд.

Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг за 1-й месяц зимы получил $126 млн - его общий капитал составляет $16,2 млрд.

Реальные доходы граждан России сократились на 10,6% с 2014 года.

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01
февраля

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