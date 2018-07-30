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понедельник, 30 июля 2018 19:15

Составили рейтинг самых романтичных мест на планете

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Составили рейтинг самых романтичных мест на планете
В опросе приняли участие британцы и иностранцы. ФОТО: из открытых источников

Британское издательство Mills & Boon составило топ-20 самых романтичных мест планеты. К опросу привлекли 2 тысяч респондентов.

Рейтинг возглавили Париж, греческий остров Санторини и Венеция, пишет travelat60.

В первую десятку попали итальянский город Амальфи, остров Мауи архипелага Гавайи (США), бельгийский город Брюгге, остров Бора-Бора (Французская Полинезия), гора Киркюфель в Исландии, остров Серф (Сейшелы) и индонезийские острова Гили. На последнем 20-ом месте оказался остров Занзибар в Танзании.

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Банк UBS AG Prices and Earnings обнародовал список из 77 самых дорогих и самых дешевых городов мира. В первой пятерке оказались Женева, Цюрих, Осло, Копенгаген и Нью-Йорк. Киев занял 75-е место. Дешевле жить только в Каире и Лагосе.

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Дата
30
июля

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