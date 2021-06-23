Сорванные крыши и подтопленные улицы: в Польше пронесся мощный ураган

Польшу накрыл мощный ураган. Сильный ливень вызвал подтопления, а порывы ветра сорвали крыши с домов и поломали деревья.

В Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Затопленные пути сделали невозможным движение трамваев, проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья. Пожарные выезжали на вызовы более 2,6 тыс. раз, сообщает RMF24.

Фото: RMF24

Град прошел над центральной частью Малопольши. Буря накрыла также Мазовецкое воеводство. Там ветер сорвал четыре крыши и повредил еще 18. Штормовой фронт оставил без электроэнергии более 23 тыс. людей.

Сильный ураган прошел вчера вечером и над Познанью. Несколько часов водители стояли в пробках из-за затопленных участков дороги.

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После длительного дождя и урагана в США произошло сильное наводнение. От стихии в штате Луизиана пострадали сотни домов, по меньшей мере пять человек погибли. Четыре смерти были связаны с попаданием в паводок. Люди тонули в собственных авто, оказавшихся под водой.