Сорванные крыши и подтопленные улицы: в Польше пронесся мощный ураган

Польшу накрыл мощный ураган. Сильный ливень вызвал подтопления, а порывы ветра сорвали крыши с домов и поломали деревья.
В Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Затопленные пути сделали невозможным движение трамваев, проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья. Пожарные выезжали на вызовы более 2,6 тыс. раз, сообщает RMF24.
Град прошел над центральной частью Малопольши. Буря накрыла также Мазовецкое воеводство. Там ветер сорвал четыре крыши и повредил еще 18. Штормовой фронт оставил без электроэнергии более 23 тыс. людей.
Сильный ураган прошел вчера вечером и над Познанью. Несколько часов водители стояли в пробках из-за затопленных участков дороги.
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После длительного дождя и урагана в США произошло сильное наводнение. От стихии в штате Луизиана пострадали сотни домов, по меньшей мере пять человек погибли. Четыре смерти были связаны с попаданием в паводок. Люди тонули в собственных авто, оказавшихся под водой.
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