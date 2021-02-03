Сортировщик секонд-хенда нашел $10 тыс.

На Тайване 28-летний Хуан Чи-лунь нашел $10 тыс. в секонд-хенде. Фото: Taichung Nantung District Environmental Protection Bureau

На Тайване сортировщик старых вещей 28-летний Хуан Чи-лунь нашел конверты с $10 тыс. в одежде, которую горожане сдали на благотворительность.

Он сразу сообщил о находке начальнику, тот передал мешок с деньгами и одеждой в полицию. Об этом сообщает информационный портал UPI.

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Правоохранители нашли среди одежды документы 72-летней хозяйки денег по фамилии Чжоу. Как выяснилось, муж Чжоу не знал, что в старых вещах лежат конверты с деньгами, и сдал одежду.

Жена объяснила, что откладывала эти деньги на пенсию и свадебный подарок для дочери. В знак благодарности за возвращение заначки Чжоу принесла Чи-Луню и его коллегам корзину яблок.

В Беларуси женщина через интернет продала бокалы вместе со всеми сбережениями. В коробку она отложила $13 тыс. и забыла. Женщина обнаружила пропажу денег и обратилась в милицию. Там покупательницу разыскали.