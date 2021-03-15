Соперник случайно трижды упал: как Лукашенко победил в гонке Минской лыжни

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко победил в эстафетной лыжной гонке. Фото: president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко триумфально победил в эстафетной гонке 4 по 2 км "Минской лыжни", которая которая прошла 13 марта. В ней принимали участие команды администрации Лукашенко, аппарата Совмина, управление делами президента, нацсобрания, облисполкомов и другие госструктуры.

О событмм сообщил сайт президента, а соответствующее видео появилось в местном Telegram-канале. На ролике видно, что никто из потенциальных соперников Лукашенко не смог его догнать. А на самом финише один из лидеров 3 раза упал.

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После финиша Лукашенко заявил, что "побеждать всегда трудно, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз".

"Для меня трудно, очень трудно. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача - делать людям хорошо", - сказал он после победы.

Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о состоянии самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В фильме рассказывается о многочисленных резиденциях Лукашенко - как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами. Описанный используемый автопарк, с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая ретро-автомобили. Авиапарк - несколько самолетов и вертолет, на которых Лукашенко в прошлом году летал над протестным Минском.