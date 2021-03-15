Соперник случайно трижды упал: как Лукашенко победил в гонке Минской лыжни

 
Ексклюзивы
1/5
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 1665
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 117
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 468
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2367
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1080
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 522
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2853
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1440
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 20007
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 387
Фото
Все фото
4
6
5
13
10
Посреди пустыни обнаружили древний монастырь
Посреди пустыни обнаружили древний монастырь
&quot;Холодную воду подают бесплатно, а на коммунальных не экономим&quot; - украинка о жизни в Андорре
"Холодную воду подают бесплатно, а на коммунальных не экономим" - украинка о жизни в Андорре
Українка розповіла, ким вигідно працювати в Андоррі
Українка розповіла, ким вигідно працювати в Андоррі
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
Видео
Все видео
Объявили песню года по версии "Грэмми"
Объявили песню года по версии "Грэмми"
Соперник случайно трижды упал: как Лукашенко победил в гонке Минской лыжни
Соперник случайно трижды упал: как Лукашенко победил в гонке Минской лыжни
Билли Айлиш завоевала "Грэмми" за саундтрек к бондиане
Билли Айлиш завоевала "Грэмми" за саундтрек к бондиане
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 720
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2619
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 378
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 423
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
понедельник, 15 марта 2021 08:52

Соперник случайно трижды упал: как Лукашенко победил в гонке Минской лыжни

  Комментировать
Соперник случайно трижды упал: как Лукашенко победил в гонке Минской лыжни
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко победил в эстафетной лыжной гонке. Фото: president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко триумфально победил в эстафетной гонке 4 по 2 км "Минской лыжни", которая которая прошла 13 марта. В ней принимали участие команды администрации Лукашенко, аппарата Совмина, управление делами президента, нацсобрания, облисполкомов и другие госструктуры.

О событмм сообщил сайт президента, а соответствующее видео появилось в местном Telegram-канале. На ролике видно, что никто из потенциальных соперников Лукашенко не смог его догнать. А на самом финише один из лидеров 3 раза упал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко прокомментировал фильм о его богатствах

После финиша Лукашенко заявил, что "побеждать всегда трудно, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз".

"Для меня трудно, очень трудно. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача - делать людям хорошо", - сказал он после победы.

Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о состоянии самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В фильме рассказывается о многочисленных резиденциях Лукашенко - как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами. Описанный используемый автопарк, с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая ретро-автомобили. Авиапарк - несколько самолетов и вертолет, на которых Лукашенко в прошлом году летал над протестным Минском.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соперник случайно трижды упал: как Лукашенко победил в гонке Минской лыжни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
марта

Диктатор получил 23 удара кинжалами

Дамба перегородила самую большую реку

Самое читаемое
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
 Просмотров: 12672
В Чернобыле &quot;оживают&quot; реки - невероятные фото
В Чернобыле "оживают" реки - невероятные фото
4
 Просмотров: 11646
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
 2 Просмотров: 11457
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
6
 1 Просмотров: 8757
Прощаются с 7-летней девочкой, которую похитили, изнасиловали и задушили
Прощаются с 7-летней девочкой, которую похитили, изнасиловали и задушили
 Просмотров: 7353
Мир
Объявили песню года по версии "Грэмми"
Объявили песню года по версии "Грэмми"
 Просмотров: 9
Болгария открывает туристический сезон: даты и ограничения
Болгария открывает туристический сезон: даты и ограничения Просмотров: 90
Билли Айлиш завоевала "Грэмми" за саундтрек к бондиане
Билли Айлиш завоевала "Грэмми" за саундтрек к бондиане
 Просмотров: 144
В США отменили более 2 тысяч авиарейсов
В США отменили более 2 тысяч авиарейсов Просмотров: 351
Университет призвал не использовать слова "мама" и "папа"
Университет призвал не использовать слова "мама" и "папа" 1 Просмотров: 2232
Больше всего комментируют
6
Зеленского будут выдвигать на второй срок
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
3
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
2
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
1
"Борьбой с олигархами Зеленский отрицает свое существование" - политолог
Голосов: 708
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть