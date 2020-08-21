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пятница, 21 августа 2020 07:30

Соперница Лукашенко оспаривает результаты выборов

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Соперница Лукашенко оспаривает результаты выборов
Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацька подала в Верховный суд Республики Беларусь жалобу о признании результатов выборов недействительными. Фото: facebook.com/anna.kanopatskaya

20 августа кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая подала в Верховный суд Республики Беларусь жалобу о признании результатов выборов от 9 августа 2020 недействительными.

"Грубое нарушение положений Конституции Республики Беларусь и Избирательного кодекса при назначении и проведении выборов является безусловным основанием для признания их недействительными", - она ​​рассказала она в Facebook.

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Подчеркнула, что считает приемлемыми для политической борьбы только ненасильственные законные способы.

"В том числе и для сохранения правоспособности кандидата в президенты Республики Беларусь на представление данной жалобы я прошла весь этот сложный электоральный цикл, потратив значительную сумму собственных средств. Так, вот такая я - белорусская женщина-политик. Не всем понятна, не всеми любимая, без замечательных котлет в анамнезе, но не запятнана в крови наших граждан", - добавила кандидат.

Анна Конопацкая - белорусский политический деятель, предприниматель, юрист. Единственный из зарегистрированных кандидатов в президенты, кто не проводил встречи с избирателями. По данным ЦИК, на выборах 9 августа Канопацкая получила 1,68% голосов избирателей, всего около 98 тыс. голосов. После проведения выборов в Беларуси продолжаются протесты. Люди отказываются признавать результаты. Центризбирком страны заявляет, что в шестой раз победил 65-летний Александр Лукашенко. Набрал 80 процентов голосов. Он на этом посту 26 лет. У оппозиционерки 37-летней Светланы Тихановской - 9,9 процента. Хотя экзит-полы прогнозировали победу ей. Против людей применяют водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Спецназовцы стреляют резиновыми пулями. 11 августа Светлана Тихановская уехала в Литву. Перед тем на видео призвала прекратить протесты и избежать кровопролития. Оппозиция говорит, сделала это под давлением: ее 7 часов удерживали в здании Центризбиркома.

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Дата
21
августа

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