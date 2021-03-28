Сообщили, когда Индия возобновит поставки AstraZeneca

Индия возобновит поставки Covid-вакцины AstraZeneca в мае. Фото: pixabay.com

Индия возобновит полные поставки вакцины против Covid-19 AstraZeneca уже в мае.

Сейчас COVAX ведет переговоры с Нью-Дели, чтобы обеспечить "часть поставок" и в апреле, пишет Reuters.

"Ожидается, что поставки полностью начнутся снова до мая, а договорные поставки ускорятся и достигнут полного распределения для каждого участника", - заявили в ЮНИСЕФ.

COVAX ожидал в общей сложности 90 млн доз индийской вакцины в марте и апреле, из которых пока получил около 28 млн. Регулятор уже поставил 32 млн доз в 61 государство. 36 стран все еще ждут препарат, чтобы начать вакцинацию.

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Индия сделала внутренние прививки от Covid-19 в связи с ростом количества инфекций. 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac. Самолет из Стамбула приземлился в аэропорту Борисполь. Эффективность CoronaVac/Sinovac после прививки двумя дозами составляет 83%.