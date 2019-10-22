Сообщили имена двух российских наемников, погибших в Ливии

Российские наемники Глеб Зверев, Артем Невьянцев и Игнат Боричев. Фото: Conflict Intelligence Teаm

Имена и фамилии двух наемников ППК "Вагнера", погибших на гражданской войне в Ливии, нашли российские журналисты.

Один из умерших - журналист из Екатеринбурга 55-летний Евгений (Жаксибай) Илюбаев, сообщает Znak.com.

Знакомый Илюбаева говорит, что он несколько лет часто выезжал в зоны вооруженных конфликтов в Сирии и Ливии. Примерно год назад его наградили медалью "За отвагу" - такие награды давали родственникам бойцов ППК "Вагнер", погибших в Сирии.

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Похоронили Илюбаева на прошлой неделе в поселке Новоорск Оренбургской области.

Также в Ливии погиб 27-летний Глеб Зверев из Йошкар-Олы.

Сообщение о его смерти начали публиковать 11 октября группы, связанные с террористическими организациями ДНР и ЛНР. Раньше Зверев воевал на Донбассе в составе "казачьей" банды. В этих же группах сообщили о гибели еще двух наемников, о которых СМИ писали раньше, - Артема Невьянцева и Гната Боричева.

Знакомые погибших наемников пишут, что Глеб Зверев воевал за боевиков на Донбассе с Невьянцевим, а погибли они в один день в Ливии.

Журналисты нашли фотографию могилы Глеба Зверева, на которой пишут дату смерти 12 сентября 2019-го. Впрочем, похоронили его через месяц после вероятной даты гибели - 13 октября.

Служба безопасности Украины обнародовала список из 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из группы "Вагнера". Они принимали участие в боевых действиях в Сирии. В списке есть граждане Украины.