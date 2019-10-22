Сообщили имена двух российских наемников, погибших в Ливии

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 3024
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 36963
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 981
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1773
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3060
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2277
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3006
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3150
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4842
Фото
Все фото
15
8
6
3
6
Показали фото заброшенной военной базы США в Сирии
Показали фото заброшенной военной базы США в Сирии
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
В горящем доме погибли 6 детей и 23-летняя женщина
В горящем доме погибли 6 детей и 23-летняя женщина
В России речка затопила общежития: люди не успели убежать
В России речка затопила общежития: люди не успели убежать
Супруги из Украины поделились опытом жизни в Мальте
Супруги из Украины поделились опытом жизни в Мальте
Видео
Все видео
Нардеп показал роскошный итальянский особняк "рупора Кремля" Соловьева
Нардеп показал роскошный итальянский особняк "рупора Кремля" Соловьева
Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"
Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"
В России - потоп и масштабные разрушения
В России - потоп и масштабные разрушения
В океане нашли огромный кокон
В океане нашли огромный кокон
Технику разорвало на куски - показали видео нападения на турецкую армию
Технику разорвало на куски - показали видео нападения на турецкую армию
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4824
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7335
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1755
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
Просмотров: 630
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
вторник, 22 октября 2019 12:20

Сообщили имена двух российских наемников, погибших в Ливии

  Комментировать
Сообщили имена двух российских наемников, погибших в Ливии
Российские наемники Глеб Зверев, Артем Невьянцев и Игнат Боричев. Фото: Conflict Intelligence Teаm

Имена и фамилии двух наемников ППК "Вагнера", погибших на гражданской войне в Ливии, нашли российские журналисты.

Один из умерших - журналист из Екатеринбурга 55-летний Евгений (Жаксибай) Илюбаев, сообщает Znak.com.

Знакомый Илюбаева говорит, что он несколько лет часто выезжал в зоны вооруженных конфликтов в Сирии и Ливии. Примерно год назад его наградили медалью "За отвагу" - такие награды давали родственникам бойцов ППК "Вагнер", погибших в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия пытается снять с себя ответственность за преступления в Сирии

Похоронили Илюбаева на прошлой неделе в поселке Новоорск Оренбургской области.

Также в Ливии погиб 27-летний Глеб Зверев из Йошкар-Олы.

Сообщение о его смерти начали публиковать 11 октября группы, связанные с террористическими организациями ДНР и ЛНР. Раньше Зверев воевал на Донбассе в составе "казачьей" банды. В этих же группах сообщили о гибели еще двух наемников, о которых СМИ писали раньше, - Артема Невьянцева и Гната Боричева.

Знакомые погибших наемников пишут, что Глеб Зверев воевал за боевиков на Донбассе с Невьянцевим, а погибли они в один день в Ливии.

Журналисты нашли фотографию могилы Глеба Зверева, на которой пишут дату смерти 12 сентября 2019-го. Впрочем, похоронили его через месяц после вероятной даты гибели - 13 октября.

Служба безопасности Украины обнародовала список из 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из группы "Вагнера". Они принимали участие в боевых действиях в Сирии. В списке есть граждане Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили имена двух российских наемников, погибших в Ливии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

Колдуна убили серебряной пуговицей

Катрин Денев засыпает в парике

Самое читаемое
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 81444
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 57907
&quot;Устали радоваться за других&quot; – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
"Устали радоваться за других" – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
4
 Просмотров: 44820
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
14
 Просмотров: 39654
Гонтарева ответила на черный юмор &quot;Вечернего квартала&quot;
Гонтарева ответила на черный юмор "Вечернего квартала" 2 Просмотров: 21267
Мир
Нардеп показал роскошный итальянский особняк "рупора Кремля" Соловьева
Нардеп показал роскошный итальянский особняк "рупора Кремля" Соловьева
 Просмотров: 1305
Зеленский принял участие в интронизации японского императора
Зеленский принял участие в интронизации японского императора Просмотров: 144
Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"
Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"
 Просмотров: 243
США заявили о готовности к войне с Турцией
США заявили о готовности к войне с Турцией Просмотров: 1341
На выборах в Канаде побеждает партия Трюдо
На выборах в Канаде побеждает партия Трюдо Просмотров: 126
Больше всего комментируют
9
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
8
Появилось видео с Луценко в Лондоне
4
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
3
"Дно имеет дно" – сеть возмутило пение "Квартала" и хора Веревки
3
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
Голосов: 101
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua