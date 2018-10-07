В СБУ показали граждан Украины, которые воевали в группе "Вагнера"

Служба безопасности Украины обнародовала список из 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из группы "Вагнера".

Они принимали участие в боевых действиях в Сирии. В списке есть граждане Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Граждане Украины, которые в составе "Вагнера" ​​погибли или умерли от ранений в Сирии:

Короленко Олег Аркадьевич

22.07.1974 г.р., г. Севастополь

После аннексии Россией Крыма в 2014-м принял российское гражданство

Погиб в Сирии 7 февраля 2018

Оганесян Роман Георгиевич

16.02.1976 г.р. г. Счастье Луганской области

гражданин Украины

Погиб 7 февраля 2018 в Сирии.





На сегодняшний день точно известно о как минимум 58 наемников "Вагнера", погибших или умерших вследствие боевого столкновения в Сирии 7 февраля 2018 года.

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Обнародовали также дополнительную информацию о гражданине Узбекистана Дилшоде Мамаджановае. В февральских боях в Сирии он потерпел тяжелое ранение. Его вывезли из Сирии в Россию.

Полный список из 206 внештатных сотрудников ГУ ГШ ВС РФ из числа ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в боевых действиях в Сирии в феврале 2018 года, размещен на сайте СБУ.

Служба безопасности Украины обнародовала фото и данные о более 80 российских боевиков ППК "Вагнера". В списке значатся и те наемники, которые погибли в САР в результате удара войск коалиции в ночь с 7 на 8 февраля 2018.