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среда, 23 февраля 2022 10:43

Соловьеву, Симоньян, Захаровой и Толстому запретили въезд в Евросоюз

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Соловьеву, Симоньян, Захаровой и Толстому запретили въезд в Евросоюз
Соловьев владеет недвижимостью в Италии. Фото: "Папарацци"

Четверо российских пропагандистов попали под санкции Евросоюза.

Это телеведущий и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущий Владимир Соловьев, глава RT Маргарита Симоньян и спикер МИД РФ Мария Захарова, передает "Радио свобода".

Под санкции попал министр обороны Сергей Шойгу.

Им запретят въезд в ЕС, их активы заморозят. Оппозиционер Алексей Навальный ранее публиковал информацию, что Соловьев является резидентом Италии и владеет двумя виллами на озере Комо.

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Члены ЕС уже согласовали санкционные списки. Официально и окончательно их примут в 11:00 23 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". 22 февраля обе палаты парламента РФ поддержали эту позицию.

Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций. Германия приостановила сертификацию российско-германского газопровода "Северный поток-2". Великобритания объявила о санкциях против пяти российских банков и друзей Путина - бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Игоря Ротенбергов. Их активы в Британии будут заморожены, а лицам запретят приезжать в страну.

Во вторник послы ЕС обсудили санкции против России, в частности - запрет на торговлю российскими государственными облигациями на европейском рынке и исключение псевдореспублик ЛНР и ДНР из соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.

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Дата
23
февраля

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