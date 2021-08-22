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воскресенье, 22 августа 2021 10:18

Сокрушительный ураган несется по стране и убивает людей: фото стихии
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Фото: Reuters

Мексикой несется ураган "Грейс", вызывая мощные наводнения и оползни.

По меньшей мере восемь человек стали его жертвами, пишут Reuters и BBC.

Семь человек погибли в столице штата Халапа. Из восьми убитых шестеро - члены одной семьи. Серьезных убытков ураган нанес штату Веракрус.

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Отмечается, что ураган вызвал отключения электроэнергии. От этого пострадали 565 тыс. потребителей, свидетельствуют данные Национальной энергетической компании Comision Federal de Electricidad.

Некоторые рейсы в международном аэропорту "Мехико" отменили из-за стихии.

"Грейс" вызвал порывы ветра скоростью 201 км/ч. Это ураган третьей категории по пятиступенчатой ​​шкале Саффира-Симпсона.

В октябре прошлого года ураган "Зета" пересек Мексиканский залив и ударил по юго-восточному побережью США. Стихия затронула южную часть штата Луизиана. Скорость ветра в эпицентре урагана достигает почти 180 км/ч - этого достаточно, чтобы ломать деревья и причинить вред панельным домам.

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