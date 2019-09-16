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понедельник, 16 сентября 2019 11:54

Соглашение о Brexit будет заключено в ближайшее время - Джонсон

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Соглашение о Brexit будет заключено в ближайшее время - Джонсон
Борис Джонсон уверен в положительном результате сделки. ФОТО: delfi.lt

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон считает реальным возможность заключения с Евросоюзом соглашения о Brexit в ближайшие недели.

"Если мы сможем добиться достаточного прогресса в ближайшие несколько дней, я намерен прибыть на этот важный саммит 17 октября и завершить сделку, которая будет защищать интересы бизнеса и граждан по обе стороны канала и по обе стороны границы в Ирландии" - написал он в Daily Telegraph.

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Борис Джонсон уверен в положительном результате сделки.

"Я горячо верю, что мы можем это сделать, и я считаю, что такая сделка будет отвечать интересам не только Британии, но и наших европейских друзей", – добавил премьер-министр.

Он также обвинил депутатов в том, что их действия делают любое соглашение о Brexit трудно достижимым.

"Это ложное впечатление. Мы выйдем в этот день, с соглашением или без него", - подчеркнул Джонсон.

Правительство Великобритании было вынуждено по требованию депутатов британской Палаты общин обнародовать детали засекреченного плана под кодовым названием Операция "Жовтогрудка".

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