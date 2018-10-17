Соцсети возмущаются, что Путина пригласили в Европу

Приглашению президента России Владимира Путина на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны (1914-1918 гг) вызвало обуренняв сети.

Мероприятия с 11 по 13 ноября пройдут в столице Франции Париже, - пишет "Апостроф".

"И каким же хр * ном победа в Первой мировой войне касается России, подписала мир с немцами и вышла из войны?" - спрашивают пользователи соцсети.

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"Мл * его еще приглашают в Европу .... вот толерасты", - бурно отреагировали на соответствующую информацию пользователи.

"Спасибо, что предупредили", - написал Curt Flood в Twitter, обозначив свое сообщение хэштегом тиран, диктатор, убийца, преступления против человечности.

Автор: apostrophe.ua Соцсети возмущаются

Автор: apostrophe.ua Соцсети возмущаются

Автор: apostrophe.ua Соцсети возмущаются

Россия направила в Восточную Ливию несколько десятков военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба для поддержки командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара.