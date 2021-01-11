Соцсеть Twitter пострадала из-за блокирования аккаунта Трампа

Сегодня также на 8% снизились акции компании в США. Фото: pixabay

Во время первого торгового дня на 8% снизилась стоимость акций компании Twitter, которые котируются в Германии.

Это произошло после того, как компания навсегда заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

В Twitter пояснили, что пошли на такой шаг из-за риска дальнейшего насилия после штурма Капитолия США.

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Сегодня также на 8% снизились акции компании в США.

Действующий президент США Дональда Трампа заблокировали уже 12 социальных сетей и платформ. Согласно представленной информации, Трамп получил бан в Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest. Об этом сообщил телеканал Fox News.