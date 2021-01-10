Трампа заблокировали десятки соцсетей и платформ

Социальная сети и платформы блокируют американского лидера, обвиняя его в подстрекательстве к насилию и распространении лживой информации. Фото: flickr.com

Действующий президент США Дональда Трампа заблокировали уже 12 социальных сетей и платформ.

Согласно представленной информации, Трамп получил бан в Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Как известно, социальные сети и платформы блокируют американского лидера, обвиняя его в подстрекательстве к насилию и распространении лживой информации.

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Президент США Дональд Трамп, после того как личный аккаунт политика навсегда заблокировали в Twitter, заявил, что его команда изучает вопрос создания собственной интернет-платформу. Об этом он написал в Twitter.