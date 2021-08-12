Собаки спасли из воды 14 человек

Собаки вытащили из воды три семьи. Фото: ANSA

В Италии собаки-спасатели вытащили из воды 14 человек. Это члены трех семей, которых течение отнесло далеко в море.

Случай произошел на выходных в прибрежной зоне между пляжами Спьяджа дель Анголо и Лидо Альтамареа в муниципалитете Сперлонга, расположенном между Римом и Неаполем, сообщает ANSA.

Семьи отдыхали на море на надувных матрасах и других плавсредствах примерно в 100 м от берега. Среди них было восемь детей от 6 до 12 лет.

Неожиданно поднялись сильные волны, течение начало сносить их в море. Самостоятельно грести по направлению берега не удалось. Люди испугались и стали звать на помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Талантливая собака умеет ходить по канату с завязанными глазами

Посторонний девушка на пляже поняла, что что-то случилось, и побежала звать спасателей со станции, расположенной неподалеку.

Вытягивать отдыхающих на берег отправили трех спасательных собак-лабрадоров: 4-летнего Эроса, 7-летнюю Мию и 5-летнюю Меру. Через 20 мин. они доставили всех на пляж.

По возвращении собак приветствовали аплодисментами.

Во Львове состоялся парад собак, которые вместе со своими хозяевами участвовали в войне на Донбассе. Торжество провели в "Парке культуры" в рамках проекта "Календарь войны". В параде, в частности, приняли участие собаки из пограничной службы, полиции, ВСУ и Нацгвардии. Всего было 15 четвероногих.