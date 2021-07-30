Талантливая собака умеет ходить по канату с завязанными глазами

Лачи ходит по канату с завязанными глазами в Молдове / Newsflash

"Самая талантливая полицейская собака в мире" может ходить по канату с завязанными глазами и задерживать дыхание под водой. Собака по кличке Лачи работает на пограничников в столице Молдовы Кишиневе.

Ее постоянно тренирует 46-летний полицейский дрессировщик Геннадий Ротару. Несмотря на то, что недавно псу исполнилось шесть лет, собака все еще учится. Об этом пишет Mirror.

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Благодаря талантам Лачи появлялся в качестве гостя в местных телешоу, в том числе в "Румыния имеет таланты", где продемонстрировал некоторые из своих навыков. Пес также принимает участие в спектаклях в Национальном театре, где выполнял такие трюки, как ходьба по одинарному канату и по двойной веревке. Собака также показала, что может задерживать дыхание под водой более чем на минуту.

Тренер говорит, что умение собаки ходить по канату или задерживать дыхание под водой помогает ей тренировать физическое и психическое здоровье. По его словам, это также подготавливает ее к помощи полиции в чрезвычайных ситуациях. Например, при пожаре или стихийном бедствии, таком как землетрясение.

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