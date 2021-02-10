Первая леди США Джилл Байден снялась в рекламе со своими собаками

Фото: Joe Biden / Facebook

Первая леди США 69-летняя Джилл Байден впервые снялась в социальной рекламе вместе со своими собаками.

Видео показали на телеканале Animal Planet в эфире программы Puppy Bowl.

Ролик сняли в Белом доме. Для съемок жена Джо Байдена оделась в черные джинсы, пиджак и синюю рубашку. Она призвала граждан носить защитные маски даже во время прогулки с собакой.

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"Безусловная любовь собаки - одна из самых прекрасных вещей на земле. И наш долг перед ними - сохранить свое здоровье. Поэтому, пожалуйста, продолжайте носить маску, даже когда вы гуляете с собакой", - прокомментировала женщина.

У предшественника Байдена Дональда Трампа и его семьи не было домашних любимцев. Поэтому с перерывом в 4 года в Белом доме появились овчарки Мейджор и Чэмп.

Впервые после инаугурации Джо Байдена первая леди США провела деловой выход.