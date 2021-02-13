Собака получила в наследство $5 млн

Мужчина оставил в наследство любимой собаке $ 5 млн. Фото: WTVF

В США бизнесмен Билл Доррис оставил в наследство своему 8-летнему собаке Лулу $5 млн.

Об этом сообщает WTVF.

Мужчина часто был в разъездах и оставлял собаку породы бордер-колли своей соседке Марте Бертон. Когда 84-летний Доррис умер, он завещал деньги собаке. Распоряжаться суммой позволил 88-летней Марти.

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"Эта сумма должна обеспечить все потребности Лулу", - сказано в завещании.

Таким образом Бертон не сможет использовать эти деньги как ей заблагорассудится. Что будет с деньгами, когда Лулу умрет неизвестно.

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