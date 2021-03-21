Собака на джипе хозяина разгромила художественную галерею

В американском городе Стерджа-Бэй собака "похитил" внедорожник своего хозяина и врезался им в здание художественной галереи.

Инцидент произошел 13 марта, сообщило Nbc12.

Фото: Facebook-страница The Pearl of Door County

Хозяин четвероногого припарковал автомобиль и пошел в пекарню. Выйдя оттуда, он увидел авто напротив - у здания через улицу.

По словам водителя, в машине осталась его 5-летняя овчарка Келли и, вероятно, она толкнула рычаг передачи. Так автомобиль и тронулся с места.

Согласно полицейскому протоколу, джип был припаркован на стоянке АЗС, потом повернул направо, пересек улицу и врезался в галерею.

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В результате ДТП никто не пострадал, рассказала владелица галереи Меган Лундал в Facebook.

"Не каждый день собака ездит на джипе и дорогой въезжает прямо в твоё заведение. Немножко потрясло, но все спас большой кусок дымного кварца. Рада, что никто не пострадал", - написала Лундал.

Хозяин собаки тоже рад, что обошлось без жертв и масштабных убытков. Шутя заверил, что действие водительских прав его питомца надолго остановлено.

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