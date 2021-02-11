Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей

В Австралии коала решила перейти 6-полосную дорогу, чем вызвала аварию с участием 5 автомобилей.

Жительница австралийского города Аделаида Надя Тугвелл забрала животное с дороги, чтобы передать зоозащитникам, сообщает AP. Коала села за руль машины своей спасательницы, но так никуда и не поехала.

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Фото: 9gag.com

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"Люди выходили из машин и смотрели вокруг. Мы не знали, что на самом деле случилось... Уже в авто коала некоторое время сидела за рулем. Тогда я успела ее сфотографировать", - сказала Тугвелл.

Коала была спокойная и активная одновременно. Защитники поместили животное в специальную переноску, а затем выпустили в лес.

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