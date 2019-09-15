Сноуден пытается бежать из России

Сноуден заявил, что случайно оказался в Москве. Фото: КП

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден больше не хочет жить в России.

Он отметил, что попросил убежища еще в 2013 году, рассказал в интервью французской радиостанции France Inter.

"Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище", - заявил Сноуден.

В интервью американской радиостанции NPR Сноуден сказал, что не хотел ехать в Россию и оказался там случайно, узнав на пересадке в московском аэропорту, что власти США аннулировали его паспорт.

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В июне 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете, после чего скрылся в Гонконге, а оттуда в Москву, где получил временное убежище. В США против Сноудена начато уголовное расследование по обвинению в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в умышленном разглашении секретных данных.