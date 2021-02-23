Сноубордисты повисли над пятнадцатиметровым ущельем и чудом не погибли

На Кавказе сноубордисты повисли над ущельем. Фото: скриншот с видео

На Эльбрусе, Кавказ, двое сноубордистов провалились под снег на 4 м и повисли над пятнадцатиметровым замерзшим ущельем.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По словам девушки, она провисела над пропастью около 20 мин., а ее друг в это время висел над ней.

"Все это время она думала о том, как сорвется, молилась и ждала", - говорится в сообщении.

Спасатели освободили сноубордистов. У парня сломана рука, девушка не пострадала.

В итальянских Альпах спасли мужчину, который пережил 7 холодных ночей на открытом воздухе со сломанной ногой. Говорит, что выжить ему помогла его собака.