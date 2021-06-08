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вторник, 08 июня 2021 12:35

Сносила семь пар обуви: женщина прошла почти всю Европу
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Британка Урсула Мартин прошла почти через всю Европу. Стартовала женщина из Киева почти три года назад, а 6 июня 2021-го добралась до своего места назначения.

Конечным пунктом пешего путешествия стал город Ланидлос в Уэльсе, пишет BBC.

Фото: facebook.com/OneWomanWalks

Путешествие женщина организовала, чтобы повысить осведомленность о раке яичников, который ей диагностировали 10 лет назад. Когда ей поставили диагноз, она как раз возвращалась в Великобританию после сплава на байдарках по Дунаю в Германии и Румынии.

"Я оказалась в Болгарии, собираясь вернуться в Великобританию, и у меня диагностировали рак яичников. Я не была готова осуществить большое трудное путешествие, поэтому я прогулялась на 5,6 тысячи километров Уэльсом. Это путешествие было в значительной степени для повышения осведомленности о симптомах рака яичников", - рассказала Мартин.

После прогулки Уэльсом женщина решила, что готова пройтись через всю Европу.

Женщина начала с Украины, которую она описывает как "Европа плюс один", поскольку расположена на краю континента. В течение трех лет путешествия у женщины возникали трудности. Из-за пандемии во всех странах ввели режим самоизоляции. Первый большой локдаун Мартин просидела на юге Франции.

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"Потом я просто шла туда, куда могла, а потом снова останавливалась, если в стране, в которой я находилась, вводили новый карантин. Так что это была просто игра в кошки-мышки", - добавила женщина.

В общем в 2020 году женщина пробыла на карантине шесть месяцев. По словам путешественницы, без карантина ее путешествие завершилось еще в конце 2020-го.

От Киева до города Ланидлос женщина прошла приблизительно 8 тыс. км. Возвращение домой описала как "невероятное".

"Это было приключение для роста силы и духа. Я знаю себя гораздо лучше. Это было прекрасно", - говорит Мартин.

Каждое утро после пробуждения начинает думать, куда ей идти дальше, но потом понимает, что уже завершила путешествие.

По словам Урсулы, во время путешествия она сносила семь-восемь пар обуви.

Екатерина Бакланова из Харькова с мужем и дочкой три года назад переехала жить в Прагу. Екатерина рассказала об особенностях жизни и страховой медицине.

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Дата
08
июня

Вышли "Охотники за привидениями"

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