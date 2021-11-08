Снежная буря атаковала Пекин: фото и видео

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В Китае объявили оранжевое предупреждение в связи с первой зимней метелью. В Пекине в этом сезоне первый снег выпал на 23 дня раньше обычного.

Национальный метеорологический центр прогнозирует снежные бури на Северо-Востоке Китая, при этом в некоторых регионах выпадет 45 мм снега за 24 часа, сообщает REUTERS.

По данным погодного агентства похолодание также охватило территорию от Пекина до Шанхая и Гуанчжоу, в результате чего температура в воскресенье снизилась на 14°С.

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Из-за снежной бури в Пекине закрыли несколько участков автомагистралей, остановили автобусное сообщение более чем по 160 маршрутам и сократили количество рейсов в двух крупных аэропортах города. Скоростные поезда в Тяньцзинь и Шанхай отменены или задерживаются, по данным VOA.

Несмотря на ограничения Covid-19 сотни тысяч человек вышли на улицу в Пекине, чтобы насладиться заснеженными туристическими местами, такими как Запретный город и Universal Studios Resort.

В 2009 году снег выпал в Пекине 1 ноября, что стало рекордом за последние 20 лет. Всю неделю в столице Китая было холодно, снегопады, сопровождавшие грозами, продолжались. В Пекине снег и дожди достаточно редки, поэтому любое из этих природных явлений вызывает колоссальные пробки и многократный рост ДТП. Более 90 рейсов задержали или отменили в Пекинском международном аэропорту только в первую ночь непогоды.