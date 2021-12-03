Снегопад заставил людей ночевать в Ikea

Людям разрешили спать на кроватях в Ikea. Фото: Reuters

В Дании из-за снегопада посетители и работники Ikea были вынуждены ночевать в магазине.

В мебельном супермаркете в регионе Северная Ютландия застряли шесть клиентов и 25 сотрудников. Они могли спать на продаваемых кроватях, сообщает DPA.

Менеджер магазина Петер Эльмосе говорит, что не мог выгнать людей на улицу.

"Сотрудники нашей кухни позаботились о том, чтобы для нас приготовили горячий шоколад, рисовый пудинг, выпечку, напитки, кофе и пиво. Поэтому мы смогли согреться. Все были такие милые, и мы посмеялись над ситуацией. Вероятно, она больше не повторится", - рассказал он.

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Люди провели вечер за просмотром футбола.

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