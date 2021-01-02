СМИ сообщают о повышении боеготовности Ирана

Иран перебрасывает баллистические ракеты малой дальности в Ирак. Фото: pixabay

Иран привел части военно-морских сил в Персидском заливе к повышенному уровню боевой готовности.

Государство сделало это за последние 48 часов, сообщает CNN.

По информации источников издания, Иран перебрасывает баллистические ракеты малой дальности в Ирак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Баланс на грани войны: Иран возобновил работу над тайным ядерным объектом

Такая усиленная активность происходит перед годовщиной гибели генерал-майора Касема Сулеймани. В январе прошлого года его убили в Багдаде во время ракетного обстрела США.

31 декабря Иран призвал ООН сдержать США, чтобы те отказались от повышенного "военного авантюризма" в Персидском заливе и Оманском море. Так назвали то, что США собирается отправить в регион бомбардировщиков. Государство Персидского залива заявляет, что будет защищаться при необходимости.

Также в СМИ утверждают, что Израиль и Саудовская Аравия лоббируют решение Дональда Трампа об ударе по ядерным объектам Ирана к его отставке с поста президента.

Будущая администрация новоизбранного президента США Джо Байдена намерен сотрудничать "с союзниками и партнерами, участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения, которые укрепили бы и продлили действие ограничений в отношении иранской ядерной программы, а также касались ракетной программы" Тегерана.