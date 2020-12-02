"Это будет нелегко" - Байден хочет возобновить ядерное соглашение с Ираном

Байден планирует сотрудничество с Ираном. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки планируют вернуться в состав участников Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом заявил новоизбранный президент США Джо Байден, поделилось издание The New York Times.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАТО рассказали, чего ждут от Байдена

По словам главы государства, будущая администрация намерена в сотрудничестве "с союзниками и партнерами участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения, которые укрепили бы и продлили действие ограничений в отношении иранской ядерной программы, а также касались ракетной программы" Тегерана.

"Это будет нелегко", - прокомментировал Байден.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и избранный президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор и обсудили укрепление сотрудничества Вашингтона и всемирной организации.