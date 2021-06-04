СМИ обнаружили мальчика, "который родился от любви шимпанзе и человека": фото

Августо Дембо считает, что его отец шимпанзе. Фото: Africa Daily News

Мать 12-летнего Августо Дембо из Анголы рассказала, что его отец шимпанзе. Парень уверен, что у него есть гены обезьяны.

Генетический состав ребенка оспаривают эксперты, пишет Africa Daily News.

По информации издания, такое внимание к Дембо появилось после того, как его мать якобы призналась ему, что он родился от любви шимпанзе и человека.

Оказалось, что женщина несколько лет работала офицером по охране окружающей среды и природы в национальном парке Камеи. Вероятно во время работы она имела связь с самцом шимпанзе в течение нескольких лет.

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Историю парня опубликовали в местной газете. К его дому начали приходить поклонники. Они хотели не только посмотреть на уникального ребенка, но и готовы были помогать ему материально.

По словам специалистки муниципальной больницы Антонио Мендес, "сексуальные отношения между людьми и шимпанзе довольно распространены в этом регионе, но это первый раз, когда официально сообщают о беременности".

Президент Анголы Жуан Лоренсу назвал мальчика "ангольским чудо-ребенком", а также "знаком от Бога" и "свидетельством величия Республики Ангола".

Женщина прожила в джунглях шесть лет, чтобы научить шимпанзе, которая росла в человеческих условиях, быть дикой. Историю женщины и шимпанзе показали в новом документальном фильме "Люси - шимпанзе-человек".