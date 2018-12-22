Смертник взорвал себя у резиденции президента, есть погибшие

В столице Сомали произошло два взрыва Фото: DalsanTV

22 декабря террорист-смертник взорвал автомобиль у президентского дворца в Сомали. Погибло 6 человек. Еще несколько получили ранения.

"В результате инцидента погибли по меньшей мере шесть человек, еще несколько человек получили ранения. Среди погибших есть как военные, так и гражданские", - сообщил представитель полиции Ахмеда Мохамуда, пишет АР.

После первого взрыва в сомалийской столице Могадишо прогремел второй.

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Никто не взял на себя ответственность за атаки. Предполагают, что за взрывами стоит террористическая группировка "Аль Шабааб".

20 декабря, на шахте ČSM, расположенной около города Карвина на северо-востоке Чехии, взорвался метан. По последним данным в результате взрыва погибли 5 человек, 10 получили ранения и еще 8 - пропали без вести