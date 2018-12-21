Взрыв в шахте унес жизни 5 человек, еще 8 - пропали без вести

В шахте взорвался метан. Фото: РБК-Украина

В четверг, 20 декабря, на шахте ČSM, расположенной около города Карвина на северо-востоке Чехии, взорвался метан.

По последним данным в результате взрыва погибли 5 человек, 10 получили ранения и еще 8 - пропали без вести, передает местный телеканал Česká televize 24.

Пострадавшие являются гражданами Польши.

Взрыв метана произошел на одном из северных участков подземных тоннелей шахты. Разрушенны "некоторые участки, на которых проходили работы".

Когда все спасательные работы завершатся, специальная комиссия по расследованию начнет работу, чтобы выяснить точные причины, по которым произошло возгорание метана.

5 lidí zemřelo po důlním neštěstí na Karvinsku. Zraněných je asi deset, jsou v nemocniční péči, někteří na popáleninové klinice Fakultní nemocnice Ostrava. V podzemí dál pracují báňští záchranáři. pic.twitter.com/3OqdswcRje — ČT24 (@CT24zive) 20 грудня 2018 р.

Сейчас на месте взрыва продолжается спасательная операция.

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Все работы на шахте ČSM остановлены, делаются экстренные меры для подъема горняков на поверхность, на месте задействованы горноспасательные отряды, пожарные и медики.