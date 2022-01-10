"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США

В Женеве прошли переговоры между Россией и США. Фото: Украинская правда

В Женеве завершился первый раунд переговоров США и России по так называемым "гарантиям безопасности". Они продолжались два часа.

"Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить впустую", — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет "Интерфакс".

Российский дипломат, комментируя переговоры, добавил, что "никогда не теряет оптимизма".

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Переговоры США и России по "гарантиям безопасности" состоятся тремя дипломатическими каналами: во время прямых переговоров представителей стран 10 января, на заседании Совета НАТО-Россия 12 января и во время встречи в формате Россия-ОБСЕ также в январе.