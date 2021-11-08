Словения усиливает карантин – ограничения будут касаться детей с 12 лет

В Словении карантин ужесточили. Фото: Pexels

В Словении с 8 ноября вводятся новые карантинные ограничения.

Для посещения общественных мест словенцам понадобится сертификат с информацией о выздоровлении от коронавируса, полной вакцинации или отрицательный результат теста, сообщает "Балканський оглядач".

С 8 ноября это правило распространяется и на детей с 12 лет.

Маски из ткани признаваться не будут. Разрешат только медицинские маски и респираторы класса защиты FFP2.

Заведения питания будут работать с 5:00 до 22:00 только для посетителей за столиками. Дискотеки и ночные клубы будут закрыты.

Запретят массовые общественные мероприятия. Религиозные и культурно-спортивные разрешат только при соблюдении дистанции и наличии масок и сертификатов.

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С 15 ноября учащиеся и студенты трижды в неделю будут проходить бесплатные экспресс-тесты.

Словения разрешила въезд полностью вакцинированным туристам из Украины. Страна открылась также для украинских путешественников, имеющих отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса. Словения признает утвержденные в ЕС вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Не утверждены - китайские Covid-вакцины: Covishield, Coronavac и Sinopharm, а также российский "Спутник V".