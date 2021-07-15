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четверг, 15 июля 2021 11:48

Еще одна страна открыла границы для украинских туристов

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Еще одна страна открыла границы для украинских туристов
Словения признает утвержденные в ЕС вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Фото: pixabay.com

Словения разрешила въезд полностью вакцинированным туристам из Украины.

Страна открыта и для украинских путешественников, имеющих отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса, сообщает МИД.

Въезд разрешен при условии предоставления сертификата о вакцинации, отрицательного Covid-теста методом ПЦР, сделанного за 72 ч. до пересечения границы, или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного не позднее чем за 48 ч. до пересечения границы.

Словения признает утвержденные в ЕС вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Остаются неутвержденными китайские Covid-вакцины: Covishield, Coronavac и Sinopharm, а также российская "Спутник V".

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Украинцы, получившие обе дозы китайской Covid-вакцины Coronavac и имеющие международное свидетельство, могут посетить 10 стран. Это: Испания, Эстония, Австрия, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Турция, Греция, Болгария и португальская Мадейра. Политики и дипломаты делают все возможное, чтобы украинцы, привитые китайской вакциной, могли беспрепятственно путешествовать по миру.

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