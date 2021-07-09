Назвали страны, которые могут посетить привитые Coronavac украинцы

ВОЗ признала китайскую вакцину Coronavac. Фото: pixabay.com

Украинцы, которые получили обе дозы китайской Covid-вакцины Coronavac и имеют международное свидетельство, могут посетить 10 стран.

Это Испания, Эстония, Австрия, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Турция, Греция, Болгария и португальская Мадейра, сообщает Helsi.me. Некоторые из этих стран просят заполнить специальные специальные анкеты, поэтому перед въездом советуют проверять информацию на сайтах посольств. При въезде необходимо показать распечатанное на английском языке международное свидетельство о Covid-прививках.

"В первые дни на посту министра меня спрашивали, когда ВОЗ признает вакцину Sinovac, которую мы используем в Украине. Я обещал, что это произойдет через неделю-две. Как видим, ВОЗ признала Coronavac. На нее уже выдают международное свидетельство о проведении вакцинации", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии ТСН.

Политики и дипломаты делают все возможное, чтобы украинцы, привитые китайской вакциной, могли беспрепятственно путешествовать по миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко оценил эффективность ковид-вакцин, которыми прививают украинцев

Венгрия стала первой страной ЕС, которая признала украинские свидетельства о вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня. 5 июля в приложении "Дія" появились первые паспорта о вакцинации от коронавируса. Ввели два вида сертификата: международный для путешествий и внутренний для использования внутри страны. Украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса действительны один год.