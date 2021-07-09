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пятница, 09 июля 2021 04:45

Ляшко оценил эффективность ковид-вакцин, которыми прививают украинцев

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Ляшко оценил эффективность ковид-вакцин, которыми прививают украинцев
Вакцины, которыми прививают украинцев, являются эффективными. Фото: Укринформ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что все вакцины, которыми прививают украинцев от коронавируса являются эффективными.

"Не поддавайтесь на маркетинговые ловушки, которые говорят, что какая-то вакцина лучше работает. Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса", - сказал Ляшко в комментарии ТСН.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute) CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio товары в Южной Корее.

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С начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 3 млн прививок от Covid-19. Полностью вакцинированных украинцев уже более 1 млн. За прошедшие сутки привили 104680 человек.

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